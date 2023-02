L’équipe nationale locale sur Sénégal a remporté la 7éme édition de la Coupe d’Afrique des Nations en Algérie. Les poulains du coach Pape Thiaw ont battu les Fennecs par tirs au but 6 à 5. Après 11 ans d’absence à cette compétition, les lions réussissent un retour parfait en remportant la coupe de la plus belle des manières. Les deux équipes se sont séparées sur le score de Zéro but partout temps réglementaire.

Une première pour les joueurs locaux qui viennent écrire une nouvelle page d'histoire du football du Sénégal dans le continent. Après deux victoires contre une défaite au premier tour de la compétition, les lions enchaînent les victoires jusqu’en finale avant de sortir l’Algérie le pays hôte.

Une victoire des lions locaux, qui marchent ainsi sur les pas de leurs aînés un an après le sacre continental de la bande à Sadio Mané et coach Aliou Cissé. Final remportée par tire au but contre l’Egypte au Cameroun

Une marche triomphale des équipes sénégalaises qui atteste du travail effectué à la base et de l’engagement des autorités à soutenir les équipes locales. Le président de la république Macky Sall a adressé un message de félicitations aux lions du Sénégal après leur brillante victoire.