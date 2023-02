Le sujet des OVNI et des extraterrestres continue de fasciner les populations à travers le monde. Il y’a quelques heures, le chanteur Chris Brown a partagé sur sa Story Instagram son opinion sur les aliens et les OVNI. "Les extraterrestres nous visitent depuis longtemps. Certains vivent même parmi nous", a-t-il écrit. Bien que certains puissent penser que Chris Brown est fou, il invite tout le monde à faire ses propres jugements sur le sujet.

Il est vrai que le sujet des OVNI et des UAP, les phénomènes anormaux non identifiés, a suscité un intérêt croissant ces dernières années. Tout a commencé avec la divulgation en 2020 de la vidéo d'OVNI "tic-tac" de l'USS Nimitz reconnue par le gouvernement américain. Depuis lors, de plus en plus de militaires se sont manifestés avec leurs histoires. En 2021, le Pentagone a publié un rapport sur les UAPs, composé d'informations recueillies au cours des deux dernières décennies.

Ces derniers jours, les OVNI ont de nouveau fait la une des journaux après que le gouvernement américain a admis avoir abattu trois objets volants non identifiés en Alaska, au Canada et au Michigan le week-end dernier. Le général de l'US Air Force supervisant l'espace aérien nord-américain, Glen VanHerck, a récemment commenté la série de destructions d'objets volants non identifiés dans le ciel des États-Unis. Il a déclaré dimanche qu'il n'excluait pas la possibilité que ces OVNIS puissent avoir une origine extraterrestre.

L'armée américaine a admis avoir détruit trois objets volants non identifiés en Alaska, au Canada et au Michigan. Le dernier en date était un objet de forme octogonale abattu par un avion de chasse F-16 au-dessus du lac Huron, à la frontière canado-américaine. Selon le général VanHerck, l'armée n'a pas été en mesure de déterminer immédiatement les moyens par lesquels l'objet était maintenu en l'air ni d'où il venait.

Le sujet des OVNI et des extraterrestres reste controversé et divise les opinions. Certains y croient fermement tandis que d'autres restent sceptiques. Toutefois, il est intéressant de noter que même les gouvernements commencent à reconnaître l'existence d'objets volants non identifiés et à enquêter sur ces phénomènes. Peut-être que dans un avenir pas si lointain, nous obtiendrons enfin des réponses à nos questions sur l'existence d'autres formes de vie dans l'univers.