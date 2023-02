En marge de la 36ème session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis-Abeba en Ethiopie, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l' Ouest ( CEDEAO) se sont réunis le samedi 18 Février 2023 sous la présidence du Président de la Guinée-Bissau , Umaro Sissoco Embalo, président en exercice de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.

A l'issue de cette réunion, les Chefs d'Etat de la région Ouest africaine ont donné des instructions fermes à la Commission de ladite communauté "de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de différentes feuilles de route de transition, en étroite collaboration avec les médiateurs de la Cedeao et d'en rendre compte au prochain sommet". Aussi, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a salué la signature d'un protocole d'accord entre le Burkina Faso et la CEDEAO sur la mise place du mécanisme de suivi et d'évaluation du calendrier de 24 mois.

A propos de la Guinée , la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a demandé entre autres aux autorités guinéennes " de s'abstenir de toute action unilatérale à même de saper l'esprit de collaboration des deux côtés". Concernant le Mali, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a donné "instruction au Président de la Commission de continuer à soutebnir un processus inclusif de transition au Mali et de tenir les Chefs d'Etat informés". ( Lire l'intégralité du communiqué final)