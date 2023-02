Pour de nombreux avis, le secteur du showbiz américain est le plus dynamique au monde. Ladite industrie brasse une quantité phénoménale d'argent avec des contrats qui donnent le tournis. Des personnalités comme Jay-Z, P Diddy, Akon, Dr Dre, Eminem sont à la tête de très grandes fortunes. C'est donc dire que le showbiz US rapporte gros. Là où l'argent coule à flot, des dérives peuvent aussi survenir.

Des superstars qui n'ont pas réussi à gérer leur succès et leur fortune ont été emportés par leurs vices (alcool, drogue, sexualité débridée…). Flavor Flav, 63 ans, est considéré comme un véritable monument du rap aux États-Unis. Il a fondé avec d'autres légendes du rap telles que Chuck D, l’institution Public Enemy. Au cours d'un récent entretien médiatique, la légende du rap a fait des révélations sur son passé. Il avouera par exemple avoir été un grand consommateur de drogues par le passé. Flavor Faly avait établi un budget stratosphérique pour sa consommation de drogues. "A une époque, je dépensais entre 2 400 et 2 600 dollars par jour… et j’ai fait ça pendant six ans sans m’arrêter. Fais le calcul. Voilà combien j’ai dépensé dans les drogues." a livré le sexagénaire.

Les dépenses annuelles liées à cette consommation de drogues s'élèvent à 1 million de dollars. L'artiste a aussi indiqué qu'en plus de consommer, il vendait aussi la drogue. Avec sa fortune, il s'autorisait à réaliser toute sorte de folie. "Mais j’étais mon meilleur client. J’avais beaucoup d’argent à cette époque, c’est juste que je ne faisais pas les bonnes choses avec cet argent." affirme le rappeur. Ce dernier a notifié que très peu de personnes étaient au courant de son addiction et qu'il a réussi à s'en débarrasser en 2020.