Les étoiles s’alignent pour Manadja Confirmé après l’annonce de se séparation avec son artiste DJ congélateur. Après avoir été soutenu par une bonne partie du showbiz ivoirien, une annonce de featuring avec Kerozen DJ, une nouvelle fonction de manager Afrique pour l’artiste Apoutchou National (pour ne citer que ceux-là), il vient d’avoir un soutien de poids de la part du richissime malien Roi 1212. Dans une publication sur la toile, ce dernier a annoncé une contribution à la carrière de Manadja Confirmé. En effet, le ROI 1212, dans un communiqué publié récemment, a lancé un appel à la jeunesse africaine pour qu'elle cultive les valeurs de reconnaissance et de gratitude.

Il considère que ces valeurs peuvent contribuer à renforcer la solidarité dans le monde et à faire fleurir la bienveillance humaine. Le ROI 12 12 cite en exemple l'artiste KEROZEN, dont le parcours est un modèle de reconnaissance pour la jeunesse. Il a ainsi annoncé son intention d'apporter une contribution à la carrière du jeune talentueux MANADJA CONFIRMÉ, victime, selon lui, de l'ingratitude.

Ce geste sera réalisé grâce à l'intermédiaire de « son fils APOUTCHOU NATIONAL ». Le ROI 1212 exhorte la jeunesse africaine à se mobiliser pour combattre l'ingratitude et à encourager la reconnaissance et la solidarité sur le continent. Un appel est un appel à la jeunesse africaine pour qu'elle adopte ces valeurs pour un avenir plus prometteur.