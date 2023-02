Le jeudi 02 février dernier, le tribunal de première instance de deuxième classe de Natitingou a condamné deux frères à perpétuité pour l'assassinat d'un enfant de 4 ans. Le principal accusé était présent et a reconnu les faits. Le second qui est le grand frère du principal accusé a pris la fuite depuis mai 2022. Un mandat d'arrêt international a été décerné contre lui. Dick N'Dah et Lucien N'Dah ont été reconnus coupables pour le meurtre d'un enfant âgé d'environ 04 ans. Le drame s'est produit dans le troisième arrondissement de Natitingou.

Les faits remontent au 28 mai 2022. Dick N'Dah a invité deux enfants, Salim Aboudou et Ibrahim Zibo pour leur donner de la mangue. Une invitation à laquelle les enfants ont répondu favorablement. Ibrahim Zibo a quitté les lieux avant Salim Aboudou. Alors Dick N'Dah a eu le champ libre pour commettre son forfait. Il a enfermé l'innocent et lui a ôté la vie en l'égorgeant. Le sang de cet enfant a été répandu sur une pierre sur laquelle il a déposé plusieurs bagues et des anneaux. Le grand frère du meurtrier Lucien N'Dah s'est chargé d'apprêter le trou dans lequel le corps du petit sera enterré. Dick N'Dah a emballé le corps de Salim Aboudou dans un pagne rouge qu'il a caché sous le lit. Suite au constat de la disparition de l'enfant, les populations se sont rendues au domicile des frères criminels. Elles ont défoncé la porte de Dick N'Dah pour découvrir le drame. En ce moment, Lucien N'Dah le grand frère a pris la poudre d'escampette.