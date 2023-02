Cristiano Ronaldo recevra bientôt un dédommagement dans le cadre de l’accusation de viol dont il a fait l’objet. En effet, selon les informations rapportées par les médias, la justice condamne l’avocat de la plaignante à verser plus de 330 000 dollars, soit l’équivalent de 310 000 euros en guise de remboursement de ses frais juridiques. Le tribunal a relaxé la star portugaise des lourdes charges qui pesaient contre lui, estimant que les faits ne pouvaient pas « être prouvés, au-delà de tout doute raisonnable ».

Il réclame plus de 620 000 dollars

Il est tout de même reproché à l’avocat Leslie Mark Stovall d’avoir rallongé la procédure judiciaire, en mobilisant les dossiers divulgués des Football Leaks durant le procès. Dans un contexte où le joueur et son avocat ont exigé une somme évaluée à plus de 620 000 dollars de dédommagement, la justice a condamné l’homme de droit au remboursement de plus de la moitié de cette somme au Portugais. Rappelons que, cette situation intervient dans le cadre d’un procès intenté par Kathryn Mayorga, en 2018 aux États-Unis. À tous les niveaux de la procédure, le joueur a nié formellement les faits qui lui étaient reprochés. Les faits présumés de viol auraient eu lieu en 2009 dans un hôtel à Las Vegas. Actuellement en Arabie Saoudite, dans le club Al-Nassr, CR7 est l’un des joueurs les mieux rémunérés en club.