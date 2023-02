Des scientifiques ont découvert de toutes nouvelles espèces d’animaux. Ces derniers sont en effet, des araignées issues de toutes nouvelles espèces ont été découvertes en Israël. Selon les informations rapportées par la presse britannique, ce sont des chercheurs de l’université hébraïque de Jérusalem et de l’université de Wisconsin-Madison, qui ont fait la découverte. Leur étude a été publiée dans la revue scientifique Molecular Phylogenetics and Evolution et relayée par le média Phys.org. Ce dernier a indiqué que ce sont, au total, sept espèces différentes d’araignées qui ont été découvertes.

Ce type d’araignée ne vit que dans les troglodytes

Le média continue en mettant l’accent sur le fait que ce sont des araignées en toile en entonnoir qui ont été découvertes. Ce type d’araignée ne vit que dans les troglodytes. Ces animaux ont notamment pour caractéristiques de vivre dans des zones où le calcaire est présent en grande quantité et où il n’y a pratiquement pas de flore. Selon les explications d’Efrat Gavish-Regev, chercheur de l’université hébraïque et l’un des responsables de l’étude, « l’un des résultats surprenants de l’étude montre que les nouvelles espèces sont, du point de vue de l’évolution, plus proches des espèces des grottes des régions méditerranéennes du sud de l’Europe, que des espèces vivant à proximité de celles-ci à l’entrée des grottes en Israël ».

Pour rappel, l’année dernière, la 50 000e espèce d’araignée avait été découverte. Il s’agissait d’une petite araignée sauteuse qui avait été découverte, en Amérique du Sud. Du nom de Guriurius minuano, elle avait été répertoriée notamment par l’arachnologue Kimberly S. Marta. L’araignée avait été enregistrée le 6 avril dans le Catalogue mondial des araignées (World Spider Catalog). Par ailleurs, elle doit son nom à une tribu disparue du sud du Brésil, les Minuano. Aussi, fait-elle partie de la branche des salticides.