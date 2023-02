Georgia Dibango, la fille aînée du célèbre saxophoniste camerounais, Manu Dibango, est décédée ce vendredi 24 février 2023 des suites d'un AVC selon des proches de la famille. Cette triste nouvelle intervient trois ans après la disparition de son père, qui avait marqué le monde de la musique par son talent et son influence. Georgia Dibango a accompagné son père dans de nombreux albums en tant que choriste et danseuse, avant de devenir son manager. En 1976, elle a également participé à l'enregistrement du célèbre titre "Qui est fou de qui chouchou", une chanson d'amour d'une fille pour son papa et vice versa. Manu Dibango avait d'ailleurs raconté avec émotion la genèse de ce titre, en évoquant le jeune âge de sa fille, qui s'était endormie sur l'épaule de sa mère à la fin de l'enregistrement.

Cette nouvelle disparition endeuille une fois de plus le monde de la musique et rappelle l'héritage important laissé par Manu Dibango, qui a marqué de son empreinte de nombreux genres musicaux et influencé de nombreux artistes. Georgia Dibango restera également dans les mémoires pour sa contribution à la carrière de son père et son implication dans le milieu musical. Que son âme repose en paix.

Manu Dibango était un saxophoniste camerounais célèbre dans le monde entier pour son talent musical et sa capacité à explorer une grande variété de genres musicaux. Son influence a été ressentie par de nombreux artistes et il a travaillé avec de grands noms tels que Fela Kuti, Peter Gabriel et Herbie Hancock. Son titre "Soul Makossa" a connu un grand succès à l'échelle internationale. Manu Dibango est décédé en 2020, laissant un héritage musical important et une influence durable sur la scène musicale internationale.