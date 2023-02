Le président sénégalais Macky Sall a exprimé ses condoléances à la famille et aux proches de Kène Ndoye, une sportive de renommée internationale décédée récemment. Dans sa déclaration, le président a salué la carrière de haut niveau de Ndoye, qui avait remporté plusieurs titres de championne d'Afrique. Cette perte est une tragédie pour le monde du sport, et la nation sénégalaise partage la peine de la famille en ces moments difficiles. Les hommages affluent de toutes parts pour cette athlète qui a tant contribué à l'histoire du sport sénégalais et africain. Que sa mémoire reste éternelle.

Kene Ndoye, double championne d'Afrique de saut en longueur, est décédée le 13 février. Elle souffrait de problèmes de santé depuis plusieurs années et avait reçu des soutiens de plusieurs fondations sénégalaises pour couvrir ses frais médicaux. Elle avait fait ses débuts en athlétisme en 1998 lors des championnats d'Afrique de Dakar. En plus de sa déclaration de condoléances, le président sénégalais Macky Sall a souligné l'importance de la carrière de Kene Ndoye en tant qu'athlète de haut niveau et de championne d'Afrique.