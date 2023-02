Le joueur Ignatius Ganago du Football Club de Nantes a perdu sa petite fille de 5 ans. L’information a en effet été rendue publique par un communiqué de la formation sportive. L’attaquant d’origine camerounaise ne pourra pas répondre présent aux prochains rendez-vous sportifs du club. Selon le communique de son club, il « s’est donc rendu le plus rapidement possible au Cameroun, auprès de ses proches, après avoir appris cette terrible nouvelle ».

Des messages de soutien...

« Le Président Waldemar Kita, le Directeur Général Délégué, Franck Kita, ainsi que l’ensemble des salariés et tous les bénévoles du FC Nantes ont une immense pensée pour le joueur, sa famille et ses proches. », peut-on lire dans le communiqué. Ce drame est intervenu dans un contexte où son club s’apprête à livrer un match important jeudi prochain. Il s’agit du barrage aller de Ligue Europa entre la Juventus Turin et le Football Club de Nantes. Rappelons que les hommes fusent de toute par pour la petite fille du joueur. C’est le cas de Lens qui a partagé un message dans la soirée de ce lundi. « Touché en plein cœur par ce drame, l'ensemble du RCL est tourné vers Ignatius Ganago et sa famille dans cette épreuve terrible, ce deuil impensable», a publié le club.