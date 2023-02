Triste nouvelle pour les fans de la série américaine Hollywood Heights. L’acteur Cody Longo, qui a joué le rôle d’Eddie Duran, est décédé à l’âge de 34 ans. L’acteur a été retrouvé mort, ce mercredi 08 février 2023. La nouvelle a été initialement révélée par son agent, Alex Gittelson, le vendredi 10 février 2023. Dans une interview accordée au média américain CNN, il a indiqué que le corps de l’acteur avait été retrouvé sans vie dans son domicile d’Austin, dans l’État du Texas. L’information a été confirmée par le média TMZ, qui a indiqué que c’était l’épouse du défunt, qui avait alerté la police.

« C'était un père incroyable et le meilleur des maris »

Elle n’arrivait, en effet, pas à contacter son mari. Celui-ci ne lui avait pas répondu, quand elle sonnait à la porte. À leur arrivée, les forces de l’ordre ont été obligées de défoncer la porte. C’est à ce moment qu’ils ont vu l’acteur décédé sur son lit. Dans un communiqué, sa veuve a déclaré que : « C'était un père incroyable et le meilleur des maris. Notre monde entier est brisé. Tu nous manqueras toujours et à jamais et nous t'aimerons ». Son agent, Alex Gittelson a également tenu à rendre hommage au défunt. Pour lui, Cody Longo était un ami cher avant qu’il ne devienne « un client ».

« Mon cœur se brise pour sa belle-famille. Il s'était éloigné du métier d'acteur pour poursuivre la musique et passer plus de temps avec sa famille à Nashville, mais nous étions restés en contact régulièrement et il était ravi de se remettre au théâtre cette année. Cody était une personne tellement loyale, aimante et talentueuse et il nous manquera beaucoup » a-t-il ajouté. Notons qu’outre la série Hollywood Heights, Cody Logan a joué dans Piranha 3D, American Girls 5 et Fame. Avec son épouse, ils ont trois enfants. Pour rappel, le décès de Cody Longo, quelques mois intervient après la mort de l’américain Ray Liotta en République Dominicaine.