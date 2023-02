Le père de l'ancien premier ministre du Bénin , Lionel Zinsou , le professeur René Derlin Zinsou a tiré sa révérence à Cotonou le samedi 04 février 2023 à l'âge de 97 ans. Suite au décès du Feu Professeur René Derlin Zinsou , l'ancien président de la République du Bénin , Boni Yayi était dans la journée de ce jeudi 09 février 2023 au domicile de son ancien premier ministre en deuil pour lui présenter ses sincères condoléances.

Avant de prendre congés de son ancien collaborateur , l' ex Chef d'Etat béninois lui a promis d'être présent aux obsèques de l'illustre disparu dans la mesure du possible. Il faut signaler que l'ex président de la République du Bénin a profité de l'occasion qui lui est offerte pour signer le cahier de condoléances ouvert en la mémoire de Feu René Derlin Zinsou . Notons que Feu Professeur René Derlin Zinsou est un médecin de formation qui a fait beaucoup de recherches dans son domaine. Il a été, en janvier 2019 à l’âge de 94 ans, admis dans l’Académie nationale française de chirurgie pour ses nombreuses recherches scientifiques.