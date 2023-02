Aux Etats-Unis, les agents d’un funérarium ont été témoins d’un scénario peu ordinaire. Selon des médias internationaux qui rapportent l'information, une sexagénaire américaine est revenue à la vie pendant quelques jours avant de s'en aller définitivement alors qu’elle était déjà déposée dans un sac mortuaire et qu'elle a été déclarée morte après une autopsie. Dans les faits, lorsque les embaumeurs ont été en contact avec la dépouille dans la matinée du 03 janvier, ils ont fait la remarque que la femme de 66 ans qui avait été déclarée morte tentait de respirer.

Selon un rapport officiel, les agents en question ont fait appel aux secours sur le champ pour leur faire part de la situation à laquelle ils étaient confrontés après avoir fait le constat. A leur arrivée, les secouristes ont conduit la femme en question dans un centre de santé pour des examens dans un premier temps. Elle sera par la suite transférée dans un établissement spécialisé pour des soins plus approfondis.

Mais beaucoup de temps n'est pas passée avant que la sexagénaire ne rejoigne l'au-delà définitivement. En effet, 2 jours plus tard, cette dernière qui souffrirait de démence précoce a rendu l’âme en présence de sa famille. Il faut dire qu’avant d’être déclaré morte chez elle, le médecin qui avait examiné la patiente a affirmé n’avoir plus ressenti son pouls et ne remarquait plus aucun mouvement au niveau de son abdomen ni aucun bruit de respiration apparente. Ce qui l’a poussé à conclure que la femme était décédée.