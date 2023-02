La guerre en Ukraine continue de faire rage, suscitant des appels de différents pays pour une résolution pacifique du conflit. Alors que certains pays, tels que la Chine, appellent à des négociations pour résoudre la crise, la France, quant à elle, estime que le moment n'est pas encore venu pour engager un dialogue avec la Russie. Le président français Emmanuel Macron a récemment déclaré lors de la Conférence de Munich sur la sécurité que le moment d'engager un dialogue avec Moscou n'est pas encore venu. M. Macron a souligné qu'il faudrait de la force et du courage pour reprendre le dialogue, mais a insisté sur le fait que "l'heure n'est pas au dialogue".

Selon le président français, il est important de se concentrer sur les actions actuelles pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Il estime que pour résoudre cette crise, il est nécessaire d'agir avec fermeté envers la Russie et de mettre fin aux hostilités en Ukraine. Cependant, M. Macron reconnaît également que la Russie reste le voisin le plus proche de l'UE, et qu'à terme, il faudra avoir affaire à ce pays. Personne ne peut changer la géographie de la Russie qui restera toujours en Europe, a souligné le chef de l'État français.

Alors que la situation en Ukraine continue d'être tendue, il est important de trouver des solutions pour mettre fin à la guerre. Les appels au dialogue de certains pays se multiplient, mais la France estime qu'il est important de rester ferme face à la Russie et de ne pas engager un dialogue avant que les conditions ne soient réunies.