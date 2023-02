Le conflit entre DJ Congélateur et son ancien manager Manadja Confirmé ne semble pas prêt de se calmer en Côte d'Ivoire. Au cours d'un entretien récent sur l'émission "Faha Faha", DJ Congélateur s'est encore exprimé contre son ex-manager, affirmant avoir été violé par lui. Ces déclarations confirment celles de Lolo Beauté, copine de son nouveau manager ou membre de son staff Tiesco Le sultan: «Tu n’as pas le droit d’abuser de l’enfant. Regardez démarche de l’enfant, tu as fini avec son cra. Tu dois parler et l’affaire n’est pas encore finie» avait déclaré Lolo Beauté.

«Oui il fait ça oh et moi je vois. Chaque jour il fait ça dans notre maison là où on dort. Mon cul ça me brule jusqu’à on dirait ils ont mis piment là-bas» a affirmé Dj Congélateur. Manadja Confirmé avait déjà été accusé dans le passé par Lolo Beauté, mais il avait catégoriquement nié ces accusations. Le conflit entre les deux parties semble s'être intensifié avec les récentes déclarations de DJ Congélateur. Il est important de souligner que ces accusations sont graves si elles sont avérées. «Depuis les gens m’appellent pour me dire que Lolo Beauté dit que je suis pédé. Ton mari et toi laissez moi tranquille. J’ai dit je ne veux plus Dj congélateur et vous voulez salir mon nom. Dieu va vous punir. Je suis enfant de pauvre, je reconnais mais arrêtez de gâter mon nom» s'était justifié Manadja Confirmé.

Les fans de la musique en Côte d'Ivoire sont en attente de voir comment la situation évoluera entre les deux parties. Il est souhaité que la vérité émerge et que justice soit rendue, quelle que soit la forme qu'elle prendra. En attendant, il est important de ne pas porter de jugements hâtifs et de respecter le processus judiciaire en cours.