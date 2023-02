Le drame du dimanche 29 janvier 2023 à Dassa- Zoumè dans le département des Collines a occasionné 23 morts et de nombreux blessés. Parmi les 23 personnes qui ont péri dans cet accident mortel figure un enfant de 6 ans. Selon une publication faite sur sa page Facebook ce mardi 31 janvier 2023, l’Honorable Guy Dossou Mitokpè a révélé que «la mère du petit très jeune à peine 25 ans est rentrée de la France samedi soir et a demandé à sa petite soeur d’amener son fils qu’elle devrait croiser dimanche à Cotonou après plusieurs mois de séparation ».

Mais le sort en a décidé autrement avec ce terrible drame de Dassa-Zoumè qui a laissé toute une famille dans la tristesse. L’ex Secrétaire général du parti Restaurer l’espoir est allé, dans l’après -midi du mardi 31 janvier 2023 au domicile de la famille du défunt, rendre visite à « cette jeune dame et son mari » qui « sont inconsolables ». Guy Mitokpè a demandé au peuple béninois de prier pour cette jeune dame et son mari. Il a profité de l’occasion qui lui est offerte pour présenter également ses sincères condoléances aux autres familles éplorées du drame. « Et nos compassions à toutes les victimes qui sont encore dans les couloirs des urgences » a-t-il lâché et d’ajouter ensuite : « Nous sommes en deuil… Dieu garde le Bénin… ».