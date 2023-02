En Bulgarie, une jeune femme de 25 ans du nom de Andrea Ivanova ayant déjà les lèvres les plus grosses au monde veut battre un nouveau record en obtenant les « plus grosses pommettes du monde ». Selon des informations rapportées par les médias, elle aurait déboursé une somme évaluée à 8 000 livre sterling pour sa chirurgie esthétique. Sur le réseau social Instagram, la jeune femme a également eu une autre initiative dans le but d’atteindre son objectif relatif à la modification de ses pommettes. Elle a mis aux enchères « baisers contre de l'argent ».

« J'ai eu quatre injections d'acide hyaluronique dans mes pommettes jusqu'à présent, mais j'en subirai deux autres dans la semaine. Pour le processus de guérison, je dois éviter une forte pression sur le visage jusqu'à trois jours après. Mon objectif est de les modéliser et de les agrandir de manière significative, mais bien sûr, je veux aussi des lèvres plus grandes », a confié l’influenceuse de 25 ans. « Je continuerai avec plus d'injections dans [both] pour les rendre encore plus gros », a-t-elle poursuivi. On retient qu’au total, la jeune femme a reçu 34 injections dans ses lèvres et continue d'en avoir encore plus. Elle fait savoir que la société ne réserve pas un très bon accueil à ce qu’elle fait.

Beaucoup de commentaires négatifs

Nombreuses sont ces personnes qui n’hésitent pas à lui tirer dessus dès qu’elles en ont l’occasion. « Il y a beaucoup de commentaires négatifs à mon sujet partout et beaucoup de gens n'approuvent pas non plus mon nouveau menton élargi. Mon visage est plus net maintenant, mais je l'aime beaucoup », a-t-elle exprimé. Elle fait tout de même remarquer que certaines cliniques refusent de lui donner plus de produits de comblement pour les lèvres, car ils sont trop gros et que plus d'injections pourraient entraîner des complications pour la santé.