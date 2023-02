Plus d'un an après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain et continuent de faire des victimes de part et d'autres. C'est dans ce contexte que ce mardi, des médias russes ont diffusé des message d'alerte au raid aérien. Les alertes diffusés dans les émissions de télévision et de radio de plusieurs régions russes étaient en fait fausses et étaient l'œuvre de hackers. C'est ce qu'a indiqué plus tard le ministère russe des services d'urgence selon des médias occidentaux.

Fausses alertes! Ce mardi 28 Février 2023, des messages avertissant de l'imminence de frappes de missiles ont interrompu les émissions de plusieurs chaînes de télévision et stations de radio de la région de Voronej, de Belgorod, de Moscou et de la région de Leningrad. C'est ce qu'a indiqué notamment le média russe indépendant Meduza, et le media biélorusse indépendant Nexta. "Attention : une alerte au raid aérien est en cours. Dirigez-vous immédiatement vers les abris. Attention, attention, menace de frappe de missiles". C'est le message diffusé sur les chaines russes avec le son d'une sirène qui l'accompagnait. Le ministère russe des services d'urgence a plus tard réagi sur le sujet en disant que ces messages étaient le résultat d'un piratage informatique.