Le Sénégal a remporté un match serré contre Madagascar pour se qualifier pour la finale du CHAN. Les Lions de la Téranga se mesureront à l'Algérie ce samedi soir à 20h30 dans une finale haute en couleurs. Le Sénégal, qui avait déjà battu le Niger avec une grande facilité, a pris les devants dès la 5e minute grâce à un but de Pape Amadou Diallo, sur un centre de Mamadou Sané. Les Sénégalais ont dominé tout au long du match et auraient même pu augmenter leur avance par Cheick Diouf et Pape Amadou Diallo, mais le score n'a pas bougé.

Le Sénégal, qui a remporté le titre de champion d'Afrique, nourrit de grandes ambitions pour le CHAN 2023. Avec seulement un but encaissé en 5 matchs et 7 buts marqués, ils ont déjà battu des équipes africaines importantes telles que la Côte d'Ivoire et la République Démocratique du Congo. Cependant, ils ont également perdu contre l'Ouganda. La rencontre entre le Sénégal et Madagascar a été décisive pour la qualification pour la finale. Pape Diallo a ouvert le score très tôt dans le match (5ème minute) et les Sénégalais ont maintenu leur domination tout au long de la rencontre.

La finale se déroulera samedi 4 février à 20h30 et opposer le Sénégal à l'Algérie de Madjid Bougherra. Les Sénégalais ont mieux commencé la rencontre et ont mis seulement 5 minutes à concrétiser leur domination, ce qui a permis à Pape Diallo d'ouvrir le score grâce à une tête sur un centre de Mamadou Sané. L'arrière garde malgache a du s'employer pour éviter le 2-0.