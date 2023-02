En République du Sénégal, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a enclenché des investigations sur la gestion des Fonds Covid. Dans le cadre de ces enquêtes, plusieurs Directeur de l'Administration Generale et de l'Equipement ont été auditionnés. Parmi ceux-ci figure Mamadou Ngom Niang, en service au Ministère des Sports. La Division des Investigations Criminelles a constaté des dessous-de-table dans la gestion de ces fonds.

Quant aux fonds covid au ministère des sports de la République du Sénégal, les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour faire la lumière sur la gestion de 205 millions FCFA par le Directeur de l'Administration Generale et de l'Equipement, Mamadou Ngom Niang. Des détournements ont été constatés. En effet, Mamadou Niang Ngom, le Directeur de l'Administration Generale et de l'Equipement du ministère des Sports a procédé au paiement de subventions en numéraires pour un montant de 190 millions FCFA sans décision de versement. Dans son rapport, la Cour a constaté un écart de 140 millions FCFA entre les montants reversés par la fédération de basket et le total des décharges produites par Mamadou Niang Ngom.

De plus, la cour a noté que le paiement des subventions en espèces à des personnes morales dont le droit privé est prohibé par les dispositions de l’article du règlement général sur la comptabilité publique. Aucune pièce justificative n'a été apportée afin de prouver l’effectivité des dépenses d’hébergement et de préparation de l’Afrobasket féminin. En ce qui concerne le paiement en espèces de subventions à des associations sportives pour un montant de 190 millions FCFA, le Directeur de l'Administration Generale et de l'Equipement du ministère des Sports demande une tolérance administrative par rapport à la violation des dispositions de l’article 104 du RGPC. Le gouvernement de Macky Sall a essayé de convaincre les Sénégalais que 99% des fonds covid ont été bien gérés. Ses explications n’ont pas porté de fruit notamment dans le rang des opposants.