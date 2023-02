La cérémonie de présentation au drapeau national et de remise de fourragères au 1701 nouvelles recrues des Forces de Défense et de Sécurité béninoises s'est tenue le vendredi 24 février 2023 au Centre de Formation Militaire de Bembèrèkè (CFMB). C'était sous la houlette du ministre de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin et de son collègue de l’Intérieur et de la sécurité publique Allassane Seïdou. ‹‹ Ce drapeau est la bannière sous laquelle vous devez désormais servir jusqu’au sacrifice suprême. Il exige de vous en permanence, un sens aigu de discipline, de courage et d’honneur », a déclaré Fortunet Alain Nouatin.

Au nombre des nouvelles recrues figurent 1300 élèves agents de police, 301 militaires et 100 élèves gardes forestiers. Ils ont été formés dans divers domaines tels que l’art militaire, la culture militaire, le règlement militaire, la topographie, le combat, l’armement, l’instruction sur le tir au combat, le sauvetage, le droit militaire au Centre de Formation Militaire de Bembèrèkè (CFMB). Ils ont subi une marche d’endurance de 120 km pour l’évaluation de leur capacité physique et mentale. « Soyez fiers et dignes des enseignements que vous avez reçus. En tout lieu, montrez-vous forts et n’hésitez pas à franchir vos limites. C’est une première étape de votre formation et vous devez la compléter dans vos différentes unités afin d’être des soldats accomplis », ainsi s'est exprimé le Colonel Henri Toze, commandant du CFMB. La cérémonie de présentation au drapeau national et de remise de fourragères symbolise l'engagement à servir fidèlement son pays de façon désintéressée et au besoin au prix de sa vie. La fin de cette cérémonie a été marquée par un défilé militaire.