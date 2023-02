La Maison Paco Rabanne a annoncé vendredi le décès de son créateur, un designer d'origine espagnole connu pour ses parfums populaires et ses vêtements hors du commun. La société de beauté et de mode Puig, qui est actuellement le propriétaire de la maison de couture, a déclaré que Paco Rabanne de son vrai nom Francisco Rabaneda y Cuervo, était l'une des personnalités les plus marquantes de la mode du XXe siècle et que son héritage perdurera. Selon le site français Le Telegramme, Rabanne est décédé à son domicile à Portsall, en France. La maison de couture de Rabanne présentera ses collections à Paris pendant la semaine de la mode du 27 février au 3 mars.

Rabanne était connu pour son style rebelle et pour sa collaboration avec l'entreprise familiale Puig, qui possède également d'autres maisons de design renommées, telles que Nina Ricci, Jean Paul Gaultier pour ne citer que ces créateurs. Le parfum Calandre, lancé en 1969, a été le premier produit de Puig en Espagne, en France et aux États-Unis.

Francisco Rabaneda y Cuervo est né en 1934 au pays basque espagnol. Il a fuit la guerre civile espagnole à l'âge de 5 ans et a étudié l'architecture à Paris avant de se tourner vers la couture, suivant les pas de sa mère, une ancienne couturière. Il a commencé à vendre des accessoires à des créateurs connus avant de lancer sa propre collection de vêtements innovants en métal, y compris l'utilisation célèbre du courrier. Coco Chanel l'a appelé "le métallurgiste de la mode".

Dans une interview de l'époque, Rabanne s'est décrit comme un artisan plutôt qu'un couturier et a expliqué que la mode est prophétique et annonce l'avenir. Il croyait que les femmes étaient les précurseurs de ce qui se profile à l'horizon et a une fois déclaré "quand les cheveux gonflent, les régimes tombent. Quand les cheveux sont lisses, tout va bien".