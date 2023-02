C’est officiel. Le Béninois Oumar Tchomogo est le nouvel entraîneur du club de football de Ligue 2 française, Chamois Niortais. L’information a été confirmée ce jeudi 02 février 2023 par le site du club. L’ex sélectionneur des Ecureuils du Bénin remplace sur le banc de ce club de la Ligue 2 française, Rui Almeida remercié par les dirigeants de ce club pour insuffisance de résultats. Oumar Tchomogo qui est arrivé au club en 2019 dirigeait l’équipe réserve. Dans son rôle de nouvel entraîneur de Chamois Niortais, il était présent dans la matinée de ce jeudi 02 février 2023 à l’entrainement du groupe professionnel.

L' arrivée de Oumar Tchomogo à la tête du club Chamois Niortais est un nouveau challenge qui s’offre à lui . Il a donc la lourde responsabilité de réaliser un miracle en sortant ce club de la zone de la relégation. Il faut signaler qu’après 21 journées, le club niortais occupe la dernière place de la ligue 2 française avec 17 points (4 victoires, 5 nuls et 12 défaites). Précisons également que le Béninois a été sélectionneur des Ecureuils du Bénin entre juin 2013 et mars 2014 puis entre mai 2015 et décembre 2017 et joueur professionnel dans les clubs comme Grenoble Foot 38, Asmoa Valence et à Guingamp en France avant de devenir le premier béninois à entraîner un club professionnel en Ligue 2 française. Il fera, en tant qu’entraineur titulaire de Chamois Niort, son premier baptême de feu contre Dijon ce vendredi 3 février 2023 pour le compte de la 22ème journée.