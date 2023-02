Le richissime homme d’affaires américain Jeff Bezos a été élevé au rang de la Légion d’honneur par l’actuel patron de l’Élysée. Cette distinction du patron d’Amazon a été faite avec la plus grande discrétion le jeudi 16 février dernier. Selon les précisions apportées par le média Le Point, la cérémonie n’a été précédée d’aucun communiqué officiel et ne figurait pas dans un agenda. La décoration du richissime Jeff Bezos est intervenu dans un contexte de tension sociale. La réforme des retraites avait suscité une vague de protestation et de manifestations en France ce jour précisément.

Mais la distinction de la troisième fortune mondiale par Emmanuel Macron n’a pas été du goût des détracteurs du président français. Sur les réseaux sociaux, le président français a été fortement critiqué par les hommes politiques de son pays. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, c’est l’eurodéputée du groupe de la gauche Leïla Chaibi (LFI) qui a tiré à boulets rouges sur l’homme fort de Paris. « Alors qu’on défilait contre sa réforme des retraites, Macron vous décorait au nom de la France pour fuir l’impôt par milliards, détruire la planète, espionner les salariés. Une récompense bien méritée de la main du président des riches ! », a-t-elle lancé sur Twitter.

Un autre attaque Emmanuel Macron qui choisit d’honorer discrètement, selon lui, un homme qui n’aurait pas à cœur la sauvegarde de l’emploi. C’est le cas du député LFI de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud qui pense estime que le président français « décore maintenant de la légion d’honneur Jeff Bezos, champion de l’évasion fiscale, saccageur d’emplois et de la nature. Plus que jamais le président des riches ! ».