Le monde universitaire français est actuellement dans la tourmente avec une affaire bien triste de racisme. Les faits se déroulent au niveau de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Mantes-la-Jolie dans le département des Yvelines. Des étudiants accusent un professeur de s'être monté agressif et d'avoir tenu des propos racistes à l'endroit d'un étudiant originaire du Maghreb. L'IUT de Mantes-la-Jolie est un département de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et il a été temporairement fermé pour gérer le scandale.

Ce mardi 16 février, la présidence de l'université a lancé une enquête administrative pour connaître les tenants et les aboutissements de l'affaire. Ce mardi, environ une cinquantaine d'étudiants ont bloqué l'accès au temple du savoir pour dénoncer des propos racistes qu'auraient tenu un de leur professeur. Les étudiants ont mis en avant des agissements dont le professeur en question aurait été responsable. Ils ont pointé du doigt des bousculades et des hurlements. Les pensionnaires ont ainsi réclamé la mise à pied à titre conservatoire du professeur.

L'association SOS Racisme suit également le dossier. Dominique Sopo, sur les ondes de médias de la place, a indiqué que l'enseignant se distingue souvent avec des réflexions désobligeantes. Selon monsieur Sopo, le professeur doit être mis à pied avec effet immédiat en attendant les conclusions de l'enquête. Selon les médias locaux, l'IUT de Mantes-la-Jolie a été confronté à ce genre de cas, notamment en 2021 où deux professeurs avaient été mis à pied pour des faits de harcèlement.

Les étudiants quant à eux sont plus que jamais mobilisés et demande une oreille attentive de la part des premiers responsables de l'Université. "Nous sommes pour beaucoup des étudiants de banlieue. Loin des caricatures, nous n’en sommes pas moins solidaires, pacifiques et avec des rêves plein la tête. Et c’est maintenant que nous avons besoin d’être crus, écoutés et entendus" ont-ils indiqué. Le climat est pesant à l'IUT de Mantes-la-Jolie et le président appelle l'étudiant agressé et le professeur a déposé une plainte.