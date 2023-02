Alors que l’église n’a pas fini de penser ses plaies suite au scandale de pédophilie impliquant plusieurs prêtres et hommes d’église, voilà une autre affaire qui risque de ternir davantage son image. Il s’agit d’un prêtre français rattrapé par son passé de violeur. Âgé de 65 ans , le prêtre, dont l'identité n'a pas été rendue publique, a profité de la vulnérabilité de sa victime pour abuser d’elle à plusieurs reprises selon les témoignages de la jeune fille. Les faits de viols répétés se sont déroulés entre 2005 et 2006 un an après avoir fait la connaissance de la jeune fille alors âgée de 13 et 14 ans.

Cette dernière, qui était dans une situation de détresse, s’est ouverte au prêtre chargé de les accueillir à l’occasion d’une sortie pédagogique de groupe d’élèves de l'institut Notre Dame- de-vie. En se confiant à l’homme d’église, elle ne se doutait guère que l’homme qu’il avait en face, n’était pas digne de confiance et qu’il allait devenir son agresseur.

Une fois le contact établi, le prêtre a mis en exécution son plan machiavélique en faisant d’abord des avances à peine voilées à la jeune fille. Plus tard, il proposera à cette dernière de l’héberger chez lui, sachant qu’elle avait entièrement confiance en lui . Une fois le stratagème réussit, le prêtre décide de passer à l’acte à travers des baisers et caresses dans un premier temps.

Il s’en est suivi des attouchements et abus qui sont allés plus loin c'est-à-dire aux viols. Le tribunal qui a établi les faits de viols et agressions sexuelles, l’a condamné à 6 ans de prison ferme. D’autres témoignages d’élèves sont venus accabler le prêtre connu pour ses comportements délictuels à caractère sexuel.