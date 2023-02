Dans un communiqué rendu public le 14 février 2023, la Société d' investissement et de Promotion de l'industrie ( Sipi-Bénin S.A) met en garde le public contre la publication de nombreux avis de recrutement frauduleux qu'ils attribuent à SIPI-Bénin SA par des individus mal intentionnés. SIPI-Bénin rappelle que tous ses avis de recrutement sont uniquement publiés sur les canaux officiels de la Zone industrielle de Glo-Djigbé Zè Bénin ( GDIZ) et que le processus de recrutement de SIPI-Bénin S.A est totalement gratuit et transparent. Lire le communiqué ).