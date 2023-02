La chanteuse américaine Beyonce est désormais l’artiste ayant le plus reçu de Grammys. Avec les nouveaux trophées qu’elle a reçus au cours de la 65e cérémonie des Grammy de la National Academy of Recording Arts and Sciences, l’épouse de Jay-Z a détrôné le compositeur britannico-hongrois Georg Solti qui détenait 31 de ces trophées. Beyonce a en effet raflé les récompenses dans plusieurs catégories. Elle a pu être à la tête du meilleur album de danse. Elle a également remporté la meilleure chanson R&B plus tôt dans la nuit pour "Cuff It" pour Grammy 31.

Elle a remporté ses 29e et 30e victoires dans les catégories Meilleur enregistrement de danse/électronique et Meilleure performance R&B traditionnelle pour deux chansons de "Renaissance". Ceci lui permet d’établir l’écart d’un point avec l’homme orchestre britannico-hongrois Georg Solti qui détenait 31. La chanteuse américaine en est désormais à 32. Prenant la parole lors de la cérémonie, la chanteuse américaine Beyonce a exprimé toute sa gratitude suite à cette nouvelle récompense dont elle a été gratifiée.

"Qui est le Goat" ?

« J'essaie de ne pas être trop émotif. J'essaie juste de recevoir cette nuit. Je veux remercier Dieu de m'avoir protégé. Merci, mon Dieu. », a-t-elle lancé. Pour elle, le mérite revient à la communauté queer qui l’a toujours soutenue. Trevor Noah qui animait la cérémonie à l’amphithéâtre Crypto.com à Los Angeles a fait sa conclusion en comparant à certaines légendes du monde sportif. « Qui est le GOAT ? C'est Beyoncé. C'est fait. Ce n'est pas LeBron, ce n'est pas Jordan, ce n'est pas Tom Brady , ce n'est pas Messi. C'est fait. C'est officiellement fait. », a déclaré Trevor Noah.