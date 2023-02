Selon les chancelleries françaises, La Russie n'a fait qu'enregistrer des échecs depuis un an qu'elle a enclenché sa guerre contre l'Ukraine. C'est ce qui peut être retenu d'une séance d'échanges en off dans plusieurs ambassades de France dont celle de Cotonou ce lundi 20 février 2023. Une séance d'échange en off basée sur le thème ‹‹ Un an de guerre en Ukraine ››, a été organisée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et animée par Anne-Claire Legendre, porte-parole et directrice de la communication et de la presse et Christophe Bigot, de la Direction d’Afrique et de l’Océan Indien.

Sur le plan tactique, la Russie a enregistré un échec ahurissant selon la France. Les responsables rappellent que la Russie avait pour ambition de dominer tout le pays avant de revoir à la baisse ses ambitions.

La Russie a eu un échec vis-à-vis de l'Union Européenne

Toujours selon les responsables français, le pays de Vladimir Poutine avait anticipé une division de l'Union Européenne qui lui serait favorable pour réussir sa guerre. Mais aujourd'hui, la Russie est sous plusieurs paquets de sanctions européennes. L'Union européenne a également pris des mesures drastiques pour avoir l'indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie.

Aussi, Poutine a échoué vis-à-vis de l'Otan. La Russie avait prétexté d’une provocation de l'Otan pour attaquer un Etat souverain. Mais, elle se retrouve aujourd'hui avec une Otan renforcée avec l'engagement américain très fort sur le continent européen et une complémentarité accrue de la défense européenne et l'Alliance atlantique.

L'échec diplomatique de la Russie tape à l'œil selon les conférenciers. La Russie a été condamnée par toutes les instances internationales. À l'Assemblée générale des Nations-unies, 141 États membres ont condamné l'agression de la Russie contre l'Ukraine. En septembre dernier 143 pays ont à nouveau condamné la Russie. Les responsables accusent aussi la Russie de crimes de guerre. À ce stade, la France voit pour l'avenir une guerre encore longue, une guerre à laquelle l'Europe est prête à faire face. Même si Macron ne souhaite que la fin de cette guerre, la France est prête à toujours aider l'Ukraine.

‹‹ Ni la France ni les alliés de l'Otan ne sont en guerre contre la Russie. Nous ne faisons aujourd'hui que renforcer notre soutien à un État en légitime défense sur son propre territoire qui est l'Ukraine. Et aujourd'hui nous estimons que cette guerre ne peut pas être gagnée par la Russie, au regard de toutes ses défaites et échecs tactiques, diplomatiques et moraux qu'elle a démontré depuis une année. Nous sommes donc déterminés à continuer à soutenir à l'Ukraine. Nous sommes aussi déterminés à réfléchir aux fondations crédibles pour un retour à la paix ››, ont déclaré les porte-voix de la France à cette conférence. Dans sa stratégie pour aboutir à la fin de cette guerre, la France compte pousser la Russie à un changement de comportement. Cette stratégie a plusieurs volets. Entre autres: apporter un soutien militaire à l'Ukraine et appliquer des sanctions économiques contre la Russie.