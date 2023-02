La Russie a lancé une offensive en Ukraine le 24 février 2022. L’offensive fortement critiquée en Occident a eu de sérieuses répercussions sur le continent européen et sur le reste du monde. En Afrique, ce conflit a amplifié la cherté de la vie et la rareté de certains produits de grande consommation tels que la farine de blé et le gaz domestique.

Pratiquement la totalité de la récolte de l'Ukraine a été bloquée pendant de nombreuses semaines avec le blocus imposé sur les ports ukrainiens. Face à cette situation qui expose plusieurs pays du monde à l'insécurité alimentaire, il y a eu un accord pour essayer de sortir les céréales de l'Ukraine par la mer noire et par des voies terrestres et fluviales. Ainsi, 23 millions de tonnes de céréales et de produits agricoles ont été sortis depuis mai 2022. À l'heure actuelle, 37 millions de tonnes de produits agricoles ont pu être sorties de l'Ukraine grâce à ces initiatives internationales. La France trouve inconcevable que la Russie, un membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations-Unies et à ce titre, garante des principes de la Charte se livre à cette guerre absolument illégale.