Hunter Biden, l'un des fils du président des États-Unis, est actuellement sous le feu des projecteurs. Des médias américains ont révélé comment l'homme de 52 ans a entretenu des relations sexuelles avec plusieurs de ses assistantes au cours de ces dernières années. Sa relation très intime avec l'une de ses assistantes fait couler beaucoup d'encre et de salive et se serait étalée sur la période allant de 2018 à 2019. Selon les médias US, Hunter Biden menait à cette époque un combat contre son addiction au crack.

Pour faciliter sa guérison, il aurait eu accès de manière permanente au domicile Joe Biden à Wilmington. L'actuel locataire de la maison blanche qui a été sénateur et vice-président, avait laissé dans cette résidence des documents classés confidentiels. Les médias américains notifient qu'Hunter Biden a conservé des images de lui ayant des relations sexuelles avec l'assistante en juin 2018. L'assistante recevait un salaire régulier de la part des représentants et de l'entourage d'Hunter.

Quelle était le rôle exact de cette assistante ? Sa relation avec Hunter Biden rentrait-elle dans le cadre de la thérapie du quinquagénaire pour lutter contre son addiction à la drogue ? Ce sont autant de questions qui restent en suspens. Les Républicains de la Chambre des représentants ont enclenché des mécanismes afin de mettre la main sur un rapport qui détaille tous les faits de l'affaire Hunter Biden. Pour le moment, le fils du président des États-Unis n'a pas encore réagi. Ces révélations tombent à un moment où Joe Biden cherche à stabiliser sa cote de popularité auprès de ses concitoyens.