L’inhumation de Thomas Sankara ainsi que de ses compagnons se fera en l’absence de la famille de l’ex-chef d’état burkinabè. Par le canal d’un communiqué, la famille de l’ancien président a fait part de son mécontentement suite à l’annonce faite par les autorités burkinabè. Le gouvernement avait annoncé quelques jours plus tôt, que l’inhumation des corps exhumés le 25 mai 2015, pour les besoins d'une procédure judiciaire se ferait dans le mois de février «sur le site du Mémorial Thomas Sankara».

"Nous ne serons pas présents aux inhumations"

Mais cette décision n’est pas du goût de la famille qui voudrait un autre lieu pour l’ancien président. Dans la soirée de ce dimanche 5 février, la famille de l’ancien président a annoncé que pour manifester son opposition à la décision, elle n’assisterait pas à la cérémonie d’inhumation. «Nous ne participerons pas à l'organisation des cérémonies et ne serons pas présents aux inhumations», a formellement annoncé le communiqué. Dans le document, il est par la suite expliqué que les autorités du pays avaient été mises au courant de leur souci de faire l’inhumation à un autre endroit parce que le lieu choisi serait « inadéquat pour toute la charge qu'il recèle».

Trouver un lieu rassembleur ?

«Nous estimions et continuons de penser qu'il est fondamental que soit trouvé un espace qui permette de rassembler et d'apaiser les cœurs, et non de diviser et d'accroître les rancœurs», a réaffirmé la famille de Thomas Sankara. Rappelons que, la dépouille de l’illustre disparue avait été enterrée pour la première fois dans un cimetière près de la capitale du Burkina suite à son assassinat le 15 octobre 1987 lors d'un coup d'État fomenté par son numéro deux, Blaise Compaoré.