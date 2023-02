La Chine réclame la levée des sanctions économiques prononcées contre la République Islamique d’Iran. C’est du moins l’une des choses qu’on peut retenir du séjour de l’homme fort de Téhéran à Pékin. Par le canal d’un communiqué conjointement signé par les deux dirigeants, les différents sujets abordés au cours de leurs rencontres ont été rappelés. On retiendra particulièrement que le président chinois souhaite la levée des sanctions économiques prononcées contre la République Islamique d’Iran.

« Toutes les sanctions pertinentes devraient être entièrement levées de manière vérifiable afin de promouvoir la mise en œuvre complète et efficace », note le communiqué des deux dirigeants. Pour les présidents chinois et iranien, la décision relative à la levée des sanctions aurait ainsi pour avantage d’offrir des garanties à ce pays pour favoriser l’accord sur le nucléaire. « La Chine s'oppose fermement à l'ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures de l'Iran et à l'atteinte à la sécurité et à la stabilité de l'Iran », a poursuivi le communiqué des deux présidents.

"La Chine soutient l'Iran"

Rappelons que, le président Ebrahim Raïssi est à la fin de la visite officielle de trois jours qu’il a effectuée à Pékin. Dès le premier jour de la visite de son homologue iranien, Xi Jinping avait lancé les couleurs. Il a assuré à l’Iran un soutien total face à l’Occident. « La Chine soutient l'Iran dans sa résistance à l'unilatéralisme et à l'intimidation, s'oppose aux forces extérieures qui s'ingèrent dans les affaires intérieures de l'Iran et compromettent la sécurité et la stabilité de l'Iran», avait-il déclaré.