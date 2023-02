Depuis que la guerre a commencé en Ukraine, la Fédération de Russie est critiquée par la plupart des pays occidentaux. C'est justement dans ce contexte que la Russie de Poutine s'est rapproché de la République islamique d'Iran avec qui elle entretient des rapports étroits sur le plan militaire. Ce samedi, en marge de la conférence de Munich sur la sécurité les USA, la France et l'Allemagne se sont inquiétés de la coopération militaire entre la Fédération de Russie et la République Islamique d'Iran.

Les USA, la France et l'Allemagne s'inquiètent de la coopération militaire entre la Fédération de Russie et la République Islamique d'Iran. C'est au cours d'une réunion que les responsables de ses pays ont exprimé leurs inquiétudes. "Ils ont discuté de leurs préoccupations s'agissant de la coopération militaire à deux sens entre l'Iran et la Russie et ses implications pour la sécurité et la stabilité de la région et au-delà", indique un communiqué du porte-parole du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.