Le télescope spatial James Webb de l’Agence Spatiale Américaine (Nasa) a fait de nouvelles découvertes. Il s’agit d’un ensemble d'immenses galaxies qui sont aussi âgées que les nôtres. Ces différentes galaxies existaient depuis le début de l’univers selon les premières analyses qui ont été faites. Tout porte à croire qu’elles se sont formées environ 500 à 700 millions d'années après le Big Bang, alors que l'univers n'avait que 3 % de son âge actuel. A l’aide de son instrument NIRCam doté de son infrarouge, le télescope spatial James Webb de l’Agence Spatiale Américaine (Nasa) a réussi à explorer cette région très peu connue jusqu’à maintenant.

Au total, six galaxies ont été explorées. Préalablement, deux d’entre elles avaient avaient déjà été pointées par le télescope Hubble. « Ces objets sont bien plus massifs que prévu », a déclaré Joel Leja, professeur adjoint d'astronomie et d'astrophysique à Penn State, qui a modélisé la lumière des galaxies, dans un communiqué. « Nous nous attendions à ne trouver que de minuscules jeunes galaxies pour le moment, mais nous avons découvert des galaxies aussi matures que la nôtre dans ce qui était auparavant considéré comme l'aube de l'univers. », a poursuivi le scientifique.

Une remise en cause des conceptions préalables

Cette nouvelle découverte pourrait remettre en cause notre conception initiale de l’histoire du cosmos primitif. Pour les scientifiques, il est possible que les galaxies se soient développées plus rapidement que ne le pense la conception populaire. « Nous avons examiné le tout premier univers pour la première fois et n'avions aucune idée de ce que nous allions trouver. Il s'avère que nous avons trouvé quelque chose de si inattendu qu'il crée en fait des problèmes pour la science. Cela remet en question toute l'image de la formation précoce des galaxies. », a fait savoir Joel Leja, professeur adjoint d'astronomie et d'astrophysique à Penn State.