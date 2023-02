Le joueur argentin Emiliano Martinez, qui a remporté la Coupe du Monde avec son équipe, a été critiqué pour son comportement inapproprié après le match. Il a finalement brisé le silence et s'est exprimé dans une interview accordée à France Football. Martinez semble conscient de la polémique qu'il avait créée en France et a choisi un média français pour s'exprimer afin de tenter de faire passer son message. Il a expliqué que son geste provocateur était une blague avec ses coéquipiers et qu'il l'avait déjà fait dans le passé. Martinez a déclaré qu'il n'avait pas voulu blesser ou énerver ses adversaires et qu'il les respectait tous.

Il a également parlé de son admiration pour Kylian Mbappé. Martinez a déclaré que s'il avait à refaire certaines choses, il les ferait différemment, mais qu'il n'avait pas l'intention de blesser quiconque. Quant aux chants qui ont été faits sur Mbappé et d'autres joueurs de renom, il s'agit pour lui d'un phénomène courant dans le football et n'ont rien de personnel.

En gros, Emiliano Martinez semble regretter la polémique qui a émergé de son comportement après la Coupe du Monde, mais sans s'excuser formellement. Il a déclaré qu'il respectait Kylian Mbappé et le considérait comme un joueur de talent, qui pourrait remporter de nombreux Ballons d'Or dans l'avenir, après la retraite de Lionel Messi.