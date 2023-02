Des scientifiques chinois ont mis sur pied un bouclier dont le but est de protéger les missiles chinois. Il s’agit en effet d’un bouclier protégeant des armes lasers. Ce matériau aura ainsi le mérite d’empêcher les missiles chinois d’être aveuglés par des systèmes de défense laser. Dans le but de se défendre contre les forces ennemies, nombreux sont les aéronefs militaires tels que l’hélicoptère d’attaque Apache ou bien encore le célèbre Air Force One des États-Unis qui sont équipés d’armes lasers. À en croire les explications qui ont été fournies par les chercheurs militaires, un métal appelé vanadium a été utilisé pour mettre sur pied ce bouclier.

Le métal vanadium...

Il s’agit d’un métal assimilable à l'argent que l'on trouve principalement en Chine, en Russie et en Afrique du Sud. Le mérite de ce métal est qu’il est transparent, mais s’épaissit et bloque la lumière quand il est chauffé par un laser. « Bien que cette énergie sature encore partiellement l'imageur thermique, la zone de saturation est petite et le capteur thermique peut encore effectuer une observation efficace de la cible », ont confié les chercheurs chinois au South China Morning Post. Ce métal présente tout de même certains désavantages. Il ne serait pas facile de l’utiliser dans des conditions de combat réel. Des tâches lumineuses pourraient apparaître sur le capteur thermique de l’arme quand le missile se rapproche d'une cible.