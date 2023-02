La Chine et la Russie ont de nouveau confirmé leur partenariat stratégique lors d'une rencontre entre Wang Yi, directeur du bureau central des affaires étrangères de Chine, et Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité russe, mardi. Wang Yi a déclaré que la Chine était prête à défendre vigoureusement ses intérêts nationaux et à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique avec la Russie dans tous les domaines.

Les deux pays avaient élaboré un programme pour le développement de leurs relations lors d'une réunion vidéo entre le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine à la fin de l'année dernière. Wang Yi a confirmé que la Chine était prête à mettre en œuvre cet accord et à renforcer sa coopération avec la Russie dans les domaines de la sécurité stratégique, de l'économie, de la science et de la technologie, de la culture, de l'éducation, de la santé et de l'énergie.

Les deux pays sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et ont une responsabilité importante pour la paix mondiale, a souligné Wang Yi.

Le partenariat stratégique entre la Chine et la Russie est souvent considéré comme un contre-poids aux États-Unis et à l'Occident. Cependant, les responsables chinois et russes ont souligné que leur coopération n'était pas dirigée contre d'autres pays et qu'elle était fondée sur des principes tels que le respect mutuel, l'égalité et la coopération gagnant-gagnant.