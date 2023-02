L’état de la coopération entre la Chine et la Russie a été passé en revue suite à la visite qu’a effectuée le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à Moscou. Le patron de la diplomatie chinoise a rencontré son homologue russe ainsi que l’homme fort du Kremlin. Au menu des différents échanges, la relation qui lie les deux pays dans ce contexte de crise géopolitique. Ce fut alors l’occasion pour le président russe Vladimir Poutine de vanter l’évolution des relations entre la Chine et la Russie. « Les relations russo-chinoises se développent comme nous l'avions prévu les années précédentes. Tout avance et se développe », a-t-il reconnu aux côtés du ministre chinois.

"Renforcer davantage le partenariat stratégique"

« La coopération sur la scène internationale entre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, est très importante pour stabiliser la situation internationale. », a-t-il poursuivi. Le ministre chinois des Affaires étrangères, pour sa part, a fait remarquer que, les deux pays « sont souvent confrontés à la crise et au chaos » même s’il « y a toujours des opportunités dans une crise ». « Cela nous oblige à identifier les changements plus volontairement et à y répondre plus activement afin de renforcer davantage notre partenariat stratégique global », a ajouté le ministre chinois.

La Russie et la Chine, proches de l'Iran

Notons que ce rapprochement entre les deux pays intervient dans un contexte où la Chine et la Russie sont souvent en désaccord avec les États-Unis. Ces deux pays qui sont alliés ont coutume de collaborer avec les mêmes pays. Alors que la Russie a eu recours à l’Iran pour les drones dans le cadre de son opération spéciale, le président chinois a récemment reçu le président iranien à Pékin. Ce fut l’occasion pour l’officiel chinois de demander la levée des sanctions contre Téhéran et de promettre son soutien à l’Iran face à l’Occident.