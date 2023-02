Le président chinois a profité de la visite qu’effectue son homologue iranien en Chine pour lui témoigner de son soutien dans ce contexte de tension dans le monde. Selon la télévision chinoise CCTV, Xi Jinping au Palais du peuple a rappelé les relations qu’il y a entre les deux pays. Il note que les deux pays se soutiennent mutuellement. « Face à la situation complexe entraînée par les évolutions du monde, de l'époque et de l'histoire, la Chine et l'Iran se soutiennent mutuellement, affichent leur solidarité et leur coopération», a noté le président chinois alors qu’il accueillait son homologue iranien Ebrahim Raïssi. Ce fut également l’occasion pour l’homme fort de Pékin d’assurer l’Iran du soutien de son pays pour la sauvegarde de sa souveraineté.

«La Chine soutient l'Iran dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son indépendance, de son intégrité territoriale et de sa dignité nationale», indique-t-il. « La Chine soutient l'Iran dans sa résistance à l'unilatéralisme et à l'intimidation, s'oppose aux forces extérieures qui s'ingèrent dans les affaires intérieures de l'Iran et compromettent la sécurité et la stabilité de l'Iran», a également souligné le président chinois Xi Jinping selon les informations rapportées par la télévision chinoise CCTV. Rappelons que cette visite intervient dans un contexte de tension entre les États-Unis et la Chine. La République Islamique d’Iran pour sa part est accusée de prendre part à la guerre en Ukraine en collaborant avec la Russie sur le plan militaire. Le pays d’Ebrahim Raïssi aurait fourni à la Russie des drones.