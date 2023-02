Depuis le début de la guerre en Ukraine, les pays occidentaux, dirigés par les États-Unis, se sont tenus aux côtés de l'Ukraine dans son combat pour retrouver l'intégrité de son territoire. La France est l'un des pays qui a manifesté son désir d'aider l'Ukraine, mais ses actions ont suscité la colère des autorités de Kiev en raison de ses appels répétés à la négociation et à ne pas humilier Moscou. Toutefois, la France réaffirme une fois de plus qu'elle n'est pas en guerre avec la Russie.

Le ministre délégué auprès de la première ministre, porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a déclaré que "la France est aux côtés de l'Ukraine qui est attaquée par la Russie et qui légitimement veut retrouver l'intégrité de son territoire." mais n'est pas en guerre contre la Russie. En ce qui concerne les avions demandés par l'Ukraine, la France ne semble pas encore prête à les fournir pour le moment. Véran a précisé que la question ne se pose pas pour l'instant et que le président français s'était déjà clairement exprimé sur le sujet des livraisons de chars Leclerc. La France compte néanmoins envoyer 12 canons Caesar supplémentaires en Ukraine.

Le président Macron a insisté lors de la visite de Zelensky en France que "la Russie ne peut ni ne doit l'emporter" dans le conflit ukrainien. De son côté, la Russie a averti Londres qu'une livraison d'avions à Kiev serait une catastrophe pour l'Europe car elle enclencherait une escalade difficile à calmer pour le continent européen et le monde entier. Les autorités russes considèrent que tout soutien de la Grande-Bretagne à Kiev reposerait sur leur conscience et entraînerait une "effusion de sang, de la prochaine escalade et des ramifications militaires et politiques ultérieures pour le continent européen et le globe entier".

En conclusion, la France se tient aux côtés de l'Ukraine dans son combat pour retrouver l'intégrité de son territoire, mais réaffirme qu'elle n'est pas en guerre avec la Russie. Les autorités françaises semblent hésiter à fournir des avions à l'Ukraine, mais comptent envoyer des canons supplémentaires. Le président Macron a insisté sur le fait que la Russie ne peut ni ne doit l'emporter dans ce conflit, mais la Russie a averti que tout soutien de la Grande-Bretagne à Kiev serait une catastrophe pour l'Europe.