La montée des eaux risque de conduire à un exode massif de populations entières à l’échelle biblique et à une concurrence plus forte pour les ressources. C’est ce qu’a déclaré mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, intervenant à une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies. "L’impact de la montée des eaux crée déjà de nouvelles sources d’instabilité et de conflit", a déclaré M. Guterres. La montée des eaux menace l’existence même de certaines localités de basse altitude, voire de pays entiers, a-t-il fait remarquer.

"Nous assisterions à un exode massif de populations entières à l’échelle biblique. Et nous verrions une concurrence toujours plus forte pour l’eau douce, les terres et les autres ressources", a constaté le secrétaire général de l’ONU. M. Guterres a auparavant déclaré que le changement climatique se produisait à une vitesse catastrophique, les huit dernières années de l’histoire humaine étant les plus chaudes jamais enregistrées. Il a également noté que le niveau des mers augmentait deux fois plus vite que dans les années 1990, ce qui constitue une menace existentielle pour les pays de basse altitude et les milliards de personnes vivant dans les régions côtières.