Vendredi dernier, l'Union Européenne a approuvé son 10è train de sanctions contre la Russie alors que la guerre en Ukraine se poursuit un an après son démarrage. Ces nouvelles sanctions de l'Union européenne n'ont pas laissé indifférentes les autorités russes. En effet, ce lundi 27 Février 2023, la Russie par la voix du porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a réagi sur le nouveau train de sanctions de l'Union Européenne. A l'en croire, "de nouvelles personnes juridiques et morales se retrouveront de manière absurde" sur ses listes et les sanctions vont encore pleuvoir.

Face à la guerre en Ukraine qui se poursuit un an après son démarrage, l'Union Européenne a imposé un nouveau train de sanctions contre la Russie et certains dirigeants. Sans surprise, la nouvelle n'est pas applaudi du côté russe. Le porte-parole du Kremlin a jugé "absurdes" les nouvelles sanctions prises par l'Union européenne qui cible 121 individus et entités. "Tout cela est absurde. On voit bien qu’ils placent sous sanctions n’importe qui […], juste pour faire de nouvelles listes", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.