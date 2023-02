Les forces gouvernementales du Mali ont neutralisé 82 terroristes armés et interpellé 35 personnes suspectées d'implication dans des activités terroristes au cours de plusieurs opérations menées dans le sud du pays. Les forces armées ont mené onze opérations aériennes et seize opérations offensives, avec l'aide d'avions et de drones, qui ont permis de détruire des abris secrets des terroristes, ainsi que leurs véhicules. Des armes, des munitions, des moyens de communication et des explosifs ont également été saisis. Le conflit armé au Mali a commencé en 2012.

COMMUNIQUE N°004 DE L'ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DES ARMÉES

L'Etat-Major Général des Armées informe l'opinion que depuis son dernier communiqué en date du 25 janvier 2023 et en réponse au mode d'action terroriste, de divertir les Forces Armées Maliennes dans les régions Sud en visant les cibles molles, couplé à de multiples mouvements de groupuscules terroristes, les FAMa ont mis l'accent sur la quête de renseignements et mené :

- 11 Opérations aéroportées sur les localités de Kamiti (Bapho), Sangolola, (Niono) et dans les secteurs de Oro-Oro (Bandiagara), Sébéré (Koro), Tagatéléman, (Sofara), Sagala, Diabali (Niono), Ouéta (Bapho), Ngorodia et Koriantze (Konna).

- 16 missions de reconnaissances offensives dans les différentes zones : Secteurs de Sofara, Bandiagara, Konna, Douentza, Boni, Ansongo, Ménaka, Bapho, Niono...

09 frappes aériennes avec MI24, L39 et Super Tucano;

06 frappes de drone dans les secteurs de Boni, Mondoro et la Frontière Mali-

Burkina;

-03 frappes d'artillerie Grade-2M et Obusiers D30 dans les secteurs de Sofara et Bandiagara

- une surveillance aérienne permanente sur les zones suspectes.

Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit :