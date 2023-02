Le Roi 1212 a exprimé sa gratitude envers Apoutchou National pour son soutien et sa générosité. Le richissime malien a déclaré que les démarches d'Apoutchou pendant son séjour ont reflété son honnêteté, sa modestie et sa sympathie envers lui, car il a repoussé son séjour pour lui tenir compagnie. Le Roi a souligné que la considération d'Apoutchou a été très touchante pour lui et qu'il est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait. Il souhaite à Apoutchou une belle carrière dans sa vie professionnelle et espère que leur amitié perdurera.

Il faut dire que selon certains bruits de couloir, le Roi 1212 aurait financé le dernier clip de l'influenceur ivoirien devenu chanteur. Pour certains, l'attitude de l'influenceur n'est pas anodine et rappelle un peu celle du père Daloa qui court littéralement derrière le milliardaire malien. Mais ce dernier ne compte pas se laisser influencer, et préfère croire en la bonne foi de ceux qui l'entourent, notamment en Côte d'Ivoire.