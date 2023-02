L'acteur américain Leonardo DiCaprio est considéré comme l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Le natif de Los Angeles a basculé dans une autre dimension en interprétant le rôle de Jack dans le légendaire film, "Titanic". Oscarisé, l'acteur de 48 ans est une légende vivante à Hollywood. Au niveau de sa vie privée, la superstar es un célibataire endurcie. Il a plusieurs fois été en couple mais ses différentes relations ne sont jamais allées à terme. Pourtant, l'acteur a été en couple avec quelques unes des plus belles femmes du monde. On peut citer Gisèle Bündchen, Trishelle Cannatella, Bar Refaeli ou encore Kelly Rohrbach qui sont pour la plupart des figures du mannequinat.

Au cours d'un récent évènement organisé en l'honneur de la chanteuse Ebony Riley, Leonardo DiCaprio a été aperçu aux côtés de la jeune mannequin israélienne de 19 ans, Eden Polani. La proximité entre les deux personnalités a fait naître des rumeurs sur les réseaux sociaux. Les internautes ont vite fait de spéculer en affirmant que l'acteur de Titanic serait en couple avec Eden Polani. Le suppositions ont fusé de toute part et certains internautes se sont amusés à troller DiCaprio.

Ils ont mis en avant le fait que l'acteur s'engage fréquemment dans des relations avec des femmes qui sont dans la vingtaine. "La petite amie de Leonardo DiCaprio est si jeune que son expérience au lycée a été interrompue par le COVID-19" a indiqué un internaute. Les utilisateurs de Twitter se sont donnés à cœur joie en arguant le fait que la prétendue nouvelle compagne de DiCaprio n'était pas encore née lorsque Titanic est sorti en 1997. Leonardo DiCaprio de son côté, n'a pas encore réagi à cette polémique.