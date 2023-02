Les tensions entre la Russie et l'Occident ont atteint un nouveau niveau alors que le président russe, Vladimir Poutine, a récemment déclaré que les principaux pays de l'Otan ont pour objectif de lui infliger une défaite stratégique. Dans une interview accordée à la chaîne Rossiya 1, Poutine a également accusé l'Occident de chercher à démanteler l'ancienne Union soviétique et sa partie fondamentale, la Fédération russe. Les propos de Poutine sont inquiétants et montrent que les relations entre la Russie et l'Occident sont à un point de rupture. La crise ukrainienne, qui a commencé en 2014, a été un facteur majeur dans l'escalade des tensions.

Depuis lors, les USA et leurs alliés européens ont infligé des sanctions sans précédent contre la Russie et ont fourni une aide considérable à Kiev. Cette aide a permis à l'Ukraine de tenir depuis un an déjà malgré la guerre qui fait rage dans l'est du pays. Poutine a également accusé l'Occident d'être le complice indirect des "crimes" commis par l'Ukraine. Il est possible que les propos de Poutine soient destinés à justifier les actions à venir de la Russie dans la région, une situation qui peut dégénérer très rapidement.

Le président russe a également souligné l'importance de l'arsenal nucléaire de la Russie dans ces conditions. Il a déclaré que la Russie ne peut pas ignorer les capacités nucléaires de l'Ouest lorsque tous les principaux pays de l'Otan ont déclaré que leur principal objectif est de lui infliger une défaite stratégique. Les propos de Poutine soulèvent des inquiétudes quant à la possibilité d'un conflit entre la Russie et l'Occident. Les relations entre les deux parties se sont détériorées au fil des ans et il est clair que la situation est maintenant critique.