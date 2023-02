Arrivé à la tête du club de football de Ligue 2 française, Chamois Niortais le jeudi 02 février 2023, Oumar Tchomogo a, en deux sorties de son club, obtenu deux (02) victoires : l'une face à Dijon à la 22ème journée et le seconde face à Bordeaux lors de la 23ème journée. Avec ces deux victoires successives, le club Chamois Niortais respire un peu dans le classement général de la Ligue 2. Il occupe désormais la 18ème place avec 23 points. On pourra donc dire sans risque de se tromper que la présence du technicien béninois sur le banc de Chamois Niortais et le travail qu'il a effectué en si peu de temps a commencé à porter ses fruits.

Oumar Tchomogo, après le succès de son club face à Bordeaux, est resté modeste dans sa déclaration. Il a affirmé que pour son club, « ça va mieux ». Selon lui, ce succès est la suite du travail de l’ancien entraîneur, Rui Almeida. Il a fait savoir qu'il va continuer dans le même sens. Le technicien béninois a précisé que face à Bordeaux, ils étaient partis «sur l’idée d’attendre et de jouer en contre » mais contre une équipe très forte, ils avaient l’intention de jouer avec une bonne base. « On n’avait rien à perdre, il fallait jouer sans le frein à main » a-t-il lâché et de poursuivre ensuite que depuis le début de la semaine, il sentait les joueurs libérés.