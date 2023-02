La guerre en Ukraine continue de faire partie des sujets au centre de l’actualité internationale. Hier lundi 13 février 2023, le secrétaire général de l’organisation du traité Atlantique Nord (OTAN), Jens Stoltenberg, a averti les membres de l’alliance du danger de manque de munitions utilisées par les forces ukrainiennes. Pour contrer cela, il faut donc selon lui, que les membres de l'OTAN produisent davantage de munitions. Il a indiqué que la quantité de munitions utilisée par ces dernières dépasse la production des États membres de l’alliance. Au regard de la situation, Jens Stoltenberg a fait savoir que la production des États membres doit être revue à la hausse.

« Cela met nos industries de défense sous pression »

Lors d’une conférence de presse, le patron de l’OTAN a reconnu que la question constitue un « problème ». « Le rythme actuel d’utilisation de munitions par l’Ukraine est beaucoup plus élevé que notre rythme actuel de production. Cela met nos industries de défense sous pression » a déclaré Jens Stoltenberg. Notons que la question de l’armement, sera discutée au cours de deux réunions ce mardi 14 février 2023. Même s’il s’agit d’un sujet important, Jens Stoltenberg a estimé que : « cela prendra du temps et les priorités à court terme sont les munitions et des armements promis avec du carburant et des pièces détachées ».

Pour mémoire, au cours de son intervention, Jens Stoltenberg a indiqué que la Russie a envoyé plusieurs centaines de troupes militaires en Ukraine, afin de renforcer celles déjà présentes. D’après le numéro un de l’OTAN, « ce qui manque à la Russie en qualité, elle tente de compenser en quantité ». Il faut dire que la situation inquiète les autorités, qui craignent une radicalisation des combats, mais aussi les répercussions sur la situation humanitaire. En une journée, selon une porte-parole du commandement de l'armée ukrainienne, « 212 morts ont été enregistrés parmi les forces russes ».